Le cose da sapere sul tavolo a 62 sull'Ilva di Di Maio

Secondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio i passi in avanti di ArcelorMittal nell'offerta su Ilva nel campo della tutela ambientale sono insufficienti: «Io non aderisco a quell'idea politica per cui bisogna fare tutto per liberarsene. Allora, siccome bisogna liberarsene, il primo acquirente che passa gliela regaliamo. Non aderisco a quell'idea politica. Quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa faccia pure, ma quella fretta non risiede in questo governo» ha detto al termine del tavolo a 62 partecipanti convocato per le dieci di mattina del 30 luglio al ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico. L'incontro non ha segnato svolte decisive, ma ha chiarito che il governo intende prendersi ancora del tempo. Più duro il governatore Emiliano «Questa fabbrica deve essere totalmente decarbonizzata il più presto possibile, i due altiforni attualmente fermi devono essere ricostruiti con tecnologie totalmente decabonizzate. Altrimenti non c'è altra alternativa che chiudere» ha scritto in una nota.

I DUBBI DELLA VIGILIA

La decisione di tornare a parlare del destino dell'acciaieria allargando il confronto a molte delle sigle e delle associazioni cittadine ha già portato alla defezione del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e degli altri della zona interessata al destino dello stabilimento. Melucci ha parlato di «dilettantismo spaccone che il ministro Di Maio ci spaccerà per trasparenza e democrazia, ma è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio». A queste parole ha replicato il ministro sostenendo che «per me hanno diritto a partecipare tutte le rappresentanze dei cittadini coinvolti, incluse le associazioni e i comitati che in questi anni hanno svolto un ruolo essenziale. Ed è per questo che li ho invitati», ha spiegato il ministro del Lavoro. Da ministro accetto le critiche e l'assenza dei sindaci, ma ne trarrò le dovute conseguenze. È finita l’epoca delle riunioni che escludono i cittadini da qualsiasi tipo di discussione».

IL SINDACO ANNUNCIA: PRONTI AD ANDARE IN TRINCEA

E mentre era in corso la riunione, il sindaco Rinaldo Melucci ha rincarato la dose: «Spero che si faccia in fretta e spero che ci sia una prova di chiarezza oggi dal tavolo di Roma.

Perché, diversamente, saremo in trincea per tutelare gli interessi della nostra comunità». Con lui c'erano il presidente della Provincia, Martino Tamburrano, e il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo, oltre ai sindaci dell'area che hanno disertato la riunione a cui, invece, ha partecipato il governatore Emiliano: «Ci avevano detto che il piano ambientale, il piano occupazionale non si poteva cambiare, che Mittal sarebbe scappato via, che stavamo rischiando nel chiedere di più dal punto di vista ambientale, dal punto di vista occupazionale e di far scappare l'acquirente. Non è vero, non è scappato, è ancora qua, la fabbrica gli interessa lo stesso e questo è un punto molto importante».

LE CRITICHE DEI SINDACATI: «COSÌ DIFFICILE DECIDERE QUALCOSA»

Ma critiche sono arrivate anche dai sindacati. Appena prima dell'incontro Rocco Palombella, segretario Uilm, a Lettera43.it spiega: «Così sarà difficile raggiungere un risultato». Per Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil, «è un'assemblea di massa che ci potevano mandare registrata. Non credo ci sia spazio per un confronto. Si sta parlando di un contratto di assegnazione col governo: senza governo non c'è nessuna possibilità di andare avanti, solo che questo non è un tavolo».