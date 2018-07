Via libera del Consiglio di Stato alla legge sul biotestamento

IL CONSENSO INFORMATO

L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene quindi «promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, il cui atto fondante è il consenso informato». Inoltre, nella relazione di cura, «sono coinvolti se il paziente lo desidera anche i suoi familiari». Per quanto riguarda i minori il consenso «è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

L'articolo 3 prevede che «ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico, il quale, in conseguenza di ciò, «è esente da responsabilità civili o penali».

COME DEVONO ESSERE ESPRESSE LE DAT

Sempre l'articolo 3 stabilisce le modalità di espressione delle Disposizioni anticipate di trattamento. Esse devono essere espresse in uno dei seguenti modi: con atto pubblico redatto da un notaio; con una scrittura privata autenticata da un funzionario pubblico designato dal Comune o da un qualsiasi altro pubblico ufficiale, che il paziente custodirà; con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio di Stato civile del Comune di residenza; presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Dat «possono essere espresse attraverso videoregistrazione». In caso di emergenza o urgenza «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni» (l'associazione Luca Coscioni ha predisposto un modulo che può essere richiesto compilando un form online).

LA PIANIFICAZIONE DELLE CURE

L'articolo 4 introduce il concetto di pianificazione delle cure. Nella relazione tra medico e paziente, «rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità».

IL RUOLO DEL FIDUCIARIO

La legge auspica, ma non obbliga, l'indicazione di un fiduciario che rappresenti la persona che ha fatto biotestamento nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. L’accettazione avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario deve possedere una copia del biotestamento e può rinunciare alla nomina con atto scritto. Il suo incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario, in sostanza, ha il potere di attuare le disposizioni indicate dall'interessato. Nel caso in cui le Dat siano incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o qualora emergano nuove terapie capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattenderle. In caso di conflitto tra medico e fiduciario la decisione è rimessa alla magistratura.