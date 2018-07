Avvenire contro Salvini sul razzismo

Avvenire torna ad attaccare le politiche del ministro dell'Interno Matteo Salvini (leggi anche: Avvenire contro Salvini sui Rom). Il direttore del quotidiano cattolico Marco Tarquinio, commentando l'aggressione a Daisy Osakue e le successive reazioni della politica, ha scritto: «Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ritenuto di liquidare come 'sciocchezze' gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di escalation razzista. Pesi bene le parole. Guardi la realtà e ascolti anche altre voci della destra italiana. Negare l'evidenza di diversi episodi non fa altro che assolvere e ingigantire il mostro. Vergogniamoci, e reagiamo di civiltà» (leggi anche: Razzismo, le aggressioni in Italia).