Razzismo di Stato: il pericolo infiltrazione nelle forze di polizia

SE IL VIMINALE NON TUTELA I CITTADINI NERI DOBBIAMO PENSARCI DA SOLI

L’accusa di razzismo non si rivolge a tutta la comunità nazionale. Ciascuno di noi ha assistito e assiste a forme di integrazione e collaborazione. Tuttavia è un dato incontrovertibile che sono aumentate le iniziative armate, vere e proprie ronde, che vanno a caccia di chi ha il colore diverso. E stanno aumentando le preoccupazioni di quei cittadini di colore o che hanno figli di colore, in alcune città o in alcuni quartieri di alcune città. Si sta determinando una situazione assai simile a quella degli anni in cui la sinistra, i ragazzi di sinistra con i loro giornali e vestiti come diceva la moda dell’epoca, non potevano girare in alcuni quartieri. Ricordo che a Bari più volte abbiamo liberato strade e quartieri da queste squadre usando la maniera forte. La domanda che dobbiamo porci è questa: se il Viminale, per responsabilità del suo ministro, non è in grado o non vuole tutelare i cittadini di colore, italiani o no, dobbiamo pensarci da soli.