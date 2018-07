La Lega continua a crescere nei sondaggi

Un nuovo sondaggio Swg conferma la forte ascesa della Lega di Matteo Salvini nelle intenzioni di voto degli italiani. Se si tornasse alle urne oggi il 30,3% del campione sceglierebbe il Carroccio, dato in lieve flessione rispetto al 23 luglio (30,7%) ma sempre in crescita netta rispetto al 17,4% raccolto alle elezioni politiche del 4 marzo. Stabile il M5S, che verrebbe scelto dal 29,7% dei votanti, mentre alle ultime Politiche ha preso il 32,7%. I due alleati di governo totalizzerebbero il 60% dei consensi, in crescita di oltre 10 punti.

IL PD SCIVOLA AL 17,4%

Note dolenti, al contrario, per il Partito democratico, che prosegue la flessione al 17,4% (era al 18,1% una settimana fa, ha preso il 18,7% alle elezioni); Forza Italia recupera leggermente segnando un 8,6% rispetto al 7,9% del 23 luglio, ma è sempre lontana dal 14% del 4 marzo. In discesa anche Fratelli d'Italia, 3,7% a fronte del 4,1% di una settimana fa e del 4,4% delle politiche. Costante anche Leu al 2,4% (2,6% all'ultima rilevazione, 3,4% alle politiche). Il sondaggio è stato compiuto tra il 25 e il 30 luglio.

GLI ELETTORI DIFENDONO IL RUOLO DEL PARLAMENTO

Swg, inoltre, ha chiesto agli italiani che valore danno all'esistenza delle istituzioni democratiche, dopo che Beppe Grillo e Davide Casaleggio si sono espressi a favore del superamento della rappresentatività. I cittadini sondati, tuttavia, hanno "difeso" il ruolo tradizionale del parlamento. Infatti, alla domanda «secondo lei in una democrazia l'esistenza di un parlamento è molto, abbastanza, poco o per niente necessaria?», l'83% ha risposto molto/abbastanza, con una netta prevalenza tra gli elettori del Pd (94%). Ma percentuali alte si sono registrate anche tra quelli del M5s (84%) e di Forza Italia (86%), meno tra i leghisti (77%). Ha risposto poco/per niente necessaria l'11% degli intervistati, con una prevalenza di elettori del M5s (14%) e della Lega (15%). Il 6% del campione ha preferito non rispondere (leggi anche: La polemica tra Grillo e Cassese sulla democrazia e l'idraulico).