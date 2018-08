Alexandria Ocasio Cortez e il sogno di una donna alla Casa Bianca

OCASIO CORTEZ CRITICATA SIA DAI DEMOCRATICI SIA DAI REPPUBLICANI

Insomma, sembra tutto molto bello, ma in un clima politico come questo, quasi impossibile. Eppure, ha vinto. Ha stravinto, stracciato Crowley in modo considerevole. Lo Stato di New York ha 27 poltrone per il Congresso, e lei sembra essere la più probabile vincitrice a novembre. In questi giorni è a San Francisco a fare campagna elettorale e raccogliere fondi per finanziarla, dove è stata accolta con enorme entusiasmo. Il Partito repubblicano la teme, così come il Partito democratico, che invece è più al centro del discorso politico e non vuole che il partito prenda pieghe più ‘socialiste’. Nancy Pelosi, a capo deli dem, ha detto di lei: «Il partito ha molte sfaccettature, ma non siamo un partito socialista». Da destra, invece Ron DeSantis, in pista per la nomination di governatore della Florida, così commenta la vittoria di Cortez: «Ma te guarda questa ragazza, Ocasio Cortez, o come si chiama, voglio dire, vive in un universo tutto suo. Praticamente è socialismo e ignoranza… Non fa che ripetere slogan di sinistra senza capirli e questa dovrebbe salvare il Partito democratico? Dio mio…».