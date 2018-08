Alla sinistra italiana servono buonisti con gli artigli

IL GOVERNO M5S-LEGA NON CADRÀ PER UNA CRISI INTERNA

Non solo alla sinistra mancano Corbyn, Sanders o Suarez ma non ci sono le condizioni per trovarli. Non è stato lanciato il cuore oltre l’ostacolo, non c’è alcuno che ha preso l’iniziativa di invadere il campo mediatico ma anche il territorio reale come ha fatto Matteo Salvini. Su questo aspetto, il ministraccio dell’Interno ha fornito un modello politico da imitare, cioè parole semplici, nel suo caso orrende, ripetitive, e mobilitazione reale o virtuale in ogni parte del paese sfidando fischi e raccogliendo applausi. Nessuno nel Pd e dintorni, tranne il coraggiosissimo Roberto Saviano, che non rappresenta il Pd, ha deciso di offrire il petto per questa battaglia. Tutti sperano che la crisi del governo delle destre avvenga dall’alto. I vecchi togliattiani sono convinti che crollerà prima il fortilizio grillino. Io dubito. Non c’è un solo punto significativo su cui c’è differenza fra la cultura di Salvini e quella di Luigi Di Maio o Beppe Grillo. Poi si ignora che questo mondo di parvenu, alcuni rappresentanti di lobby indicibili che non hanno scelto la sinistra, difficilmente si staccheranno dal potere. Vi si stanno attaccando come cozze. È tutto un mondaccio che ritiene arrivata la grande occasione.