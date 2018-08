La comunicazione politica del governo Conte

Speculare anche la scelta di un tema caratterizzante, che consentisse ad entrambi i leader di partito di non essere soffocati dal ruolo ministeriale e di comunicare una rottura secca rispetto al passato: naturale per Salvini, titolare del Viminale, puntare al dossier migranti, mentre il ministro Di Maio, nel suo doppio ruolo di responsabile del Lavoro e dello Sviluppo, si è fatto promotore del decreto Dignità. Segno, come accaduto in passato, che la decretazione d’urgenza consente più facilmente l’utilizzo di etichette sintetiche e connotanti (come non citare il celebre Salva Italia o Sblocca Italia) per alimentare un circuito del consenso sempre più disabituato ai tempi lunghi del parlamentarismo. Lo stesso orientamento alla sintesi che ha permesso a Salvini di utilizzare in modo martellante il concetto di «chiusura dei porti», percepito da molti (avversari compresi) come un modo sbrigativo, reale o presunto, di tagliare il nodo di Gordio dell’emergenza immigrati.