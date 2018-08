Trenta e le nomine al ministero della Difesa

Grandi movimenti in Difesa. No, non parliamo del calciomercato che impazza in queste ore, bensì del ministero e del sistema della Difesa. La ministra Elisabetta Trenta è prima di tutto alle prese con il «caso Magrassi». Carlo Magrassi è un generale di Squadra aerea dell’Aeronautica militare e, per scelta della ministra precedente, la piddina in salsa franceschinian-calendiana Roberta Pinotti, guida da pensionato il Segretariato generale della Difesa. Cioè, è l’uomo che per lo Stato compra e vende armi. Chiunque lo conosca bene sa che ha un’ambizione sfrenata. E ora sta cercando di convincere Trenta – noncurante dei precedenti politici e, soprattutto, del fatto che fosse opera sua il vituperato Airforce di Renzi – a fare una legge che gli consenta di mettere i galloni di Capo di Stato Maggiore della Difesa, succedendo a Claudio Graziano. Ovviamente, nel caso, in quota M5s. Ce la farà l’ex renziano di ferro ora precipitosamente convertitosi al grillismo a coronare il suo sogno?

I RIPOSIZIONAMENTI DI CARLO MAGRASSI

Intanto sgombriamo il campo da una balla grossa come una casa, e cioè che il marito della ministra, Claudio Passarelli, sia suo sponsor. Lavorava a SegreDifesa, ma nella segreteria del vice segretario generale, Nicolò Falsaperna – generale di Corpo d’armata dell’Esercito apprezzatissimo in Italia e all’estero – non in quella di Magrassi. E dunque la liaison non c’è. E poi Magrassi prima di arrivare a Palazzo Chigi quale consigliere militare del premier Renzi è stato capo di gabinetto di Mario Mauro, con il quale aveva cementato un rapporto anche politico. Senza contare che non ha mai mancato di fare visite frequenti a Gianni Letta. Inoltre Renzi lo avrebbe scelto in virtù, ha sempre raccontato lo stesso Magrassi, di una sua vecchia amicizia con il padre di Luca Lotti. Vero o non vero, è uomo che sicuramente ha indossato molte casacche, oltre alla divisa militare. Ciò che è davvero sicuro è che da consigliere militare di Renzi, Magrassi ha personalmente gestito (e secretato) l’operazione di leasing che ha portato nella flotta dell’Aeronautica militare il famoso Airbus 340-500, l’Airforce di Renzi, proprio quello che Di Maio e Toninelli, confortati da Salvini, dicono di voler annullare. Così come ci si aspetta che prima o poi la Corte dei Conti apra un’indagine sul fatto che, nonostante le condizioni di salute di Magrassi riempiano una nutrita rassegna stampa, ancora riceva l’indennità di pilotaggio.