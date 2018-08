Perché Berlusconi ha bocciato Marcello Foa in Rai

A Roma quel che rimane del centrodestra si spacca sul nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai. A Mediaset però, sembrano più interessati ai piani bellicosi di Luigi Di Maio sulle frequenze del 5G che non alla bocciatura degli azzurri al candidato salviniano in commissione di Vigilanza. Il ministro dello Sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, l'ha ripetuto anche lo scorso 27 luglio in Parlamento: «L’asta frequenze 5G si terrà entro il mese di settembre in modo da contabilizzare gli introiti entro la fine dell’anno». Vuole fare in fretta, nel tentativo di usare i 2,5 miliardi che si spera d'incassare dalle società di Tlc per pagare un pezzo di reddito di cittadinanza o di flat tax. E si vocifera anche di una miniasta che dia il via all'assegnazione dello spettro di banda oggi in mano alle aziende telefoniche. Una fretta che preoccupa Mediaset, che rischia di perdere in questo modo un Mux, alcuni canali oggi in onda sul digitale terrestre, sempre più destinato a un futuro incerto col passaggio (nel 2022) al nuovo sistema T2.

IL RISIKO DELLE TELEVISIONI

Queste due partite, la presidenza della Rai e il futuro assetto delle tv, sono collegate. Non a caso, martedì 31 luglio nei palazzi romani girava Gina Niera, potentissima vicepresidente Mediaset e capo delle relazioni del Biscione. Per capire che cosa sta succendo è utile raccogliere le confidenze di un parlamentare azzurro. «Quando Berlusconi - racconta - ha dato il via libera a Salvini per fare il governo con Di Maio si è premurato di ottenere che la nuova maggioranza non gli avrebbe fatto la guerra sul core business di famiglia: le tv. Voleva un atteggiamento friendly come quello che gli ha garantito il ministro Carlo Calenda nella guerra contro Bollorè. Perché adesso ci sono partite non meno delicate per una Mediaset tornata a presidiare la tv generalista: ritardare il passaggio al T2, il controllo delle torri, gli equilibri nel mercato pubblicitario dopo gli esposti del Biscione contro gli "affollamenti" della Tv di Stato e soprattutto vertici della nuova Rai non bellicosi». Ma le cose sono andate diversamente rispetto ai desiderata del Cavaliere. «Salvini - aggiunge l'azzurro - fa fatica a mantenere le promesse per la pressione dei Cinquestelle: prima Di Maio si è tenuto al Mise la delega sulle comunicazioni, poi il leader leghista ci ha messo una pezza nominando Alberto Baracchini alla Vigilanza della Rai. Ma le continue accelerazioni del ministro dello Sviluppo sulle frequenze fanno intendere che il patto di non belligeranza è stato scritto sulla sabbia. Di qui la bocciatura in Vigilanza a Foa».