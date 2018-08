In Rai troppa politica e poca televisione

Circola una battuta: la disoccupazione è in rialzo, altri 83 mila a spasso, ma qualcosa si muove, lavoro l'han trovato Luigi Di Maio e alcuni amici suoi di Pomigliano d'Arco. L'intendenza seguirà, come diceva Napoleone. Tra l'intendenza, anche l'emittenza e qui siamo al surreale: Marcello Foa in bilico alla presidenza della Rai (è stato bocciato dalla commissione di Vigilanza) e a non volerlo più di tutti è Silvio Berlusconi, sul cui Giornale Foa scriveva e tiene ancora un blog personale. Sono i misteri dolorosi della democrazia democratica, per i quali quello che fanno gli altri è lottizzazione sparata, quando lo facevamo noi era promozione dei migliori. E viceversa, si capisce: è dal 3 gennaio 1954 che la Rai è un safari di segnalazioni e, ai suoi tempi radiosi, il gran capo Ettore Bernabei aveva istituito addirittura un ufficio raccomandazioni, con tanto di personale specifico, come in un film di Fantozzi. Ha fatto storia un'altra battuta: «Ne hanno assunti quattro: un democristiano, un socialista, un comunista e uno bravo».



LA RAI SCHIACCIATA DA DUE PESI E DUE MISURE

«Viva la Rai, quante battaglie nei corridoi», cantava Renato Zero. E sempre quella certezza autoindotta, inossidabile: gli altri, tutti schifosi avventizi, tutti prostituti, non come me che sono veramente un fuoriclasse e, se pure ho una quindicina di tessere in tasca, di stare dove sono me lo merito e hic manebimus optime. Perché c'è anche il corollario: se rimuovono i concorrenti è fisiologica alternanza, aria fresca, se mandano via me è regime.