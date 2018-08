Berlusconi e Salvini duellano a distanza su Marcello Foa

La bocciatura di Marcello Foa alla presidenza Rai continua a surriscaldare gli animi, soprattutto nel centrodestra. Dopo l'affondo di Matteo Salvini, main sponsor del giornalista, che è arrivato a parlare addirittura di fine del centrodestra - «Non siamo noi a volerla», ha messo in chiaro il vicepremier a Qn. «Ma se Forza Italia non è d'accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento» - i vertici azzurri sono corsi ai ripari, gettando acqua sul fuoco. ​«Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d'accordo», ha messo in guardia Silvio Berlusconi all'uscita dal San Raffaele. «La poltrona del presidente della Rai non vale certamente le decine di centinaia di comuni ben amministrati dalla nostra coalizione», ha ribadito il governatore della Liguria Giovanni Toti, «le sette regioni che abbiamo conquistato insieme e tutto il lavoro fatto in questi 20 anni».

TOTI: «FOA NON SARÀ LA PALLOTTOLA DI SARAJEVO»

«Non credo che il povero collega Foa e la poltrona di presidente della Rai possano fungere, in questo Paese, da pallottola di Sarajevo per far scoppiare una lotta sanguinosa», ha aggiunto Toti. «Non ci vedo il presidente della Rai nelle vesti dell'arciduca Francesco Ferdinando che scatenò il primo conflitto mondiale. Mi auguro che, dopo qualche tono un po' alto, forse anche agevolato dalle torride temperature di questi giorni, si torni a ragionare seriamente di come dare una governance alla tivù di Stato che deve fare un lavoro per gli italiani e magari farlo spendendo meno di quanto si spende. E che i partiti si concentrino a lavorare su quello che serve a questo Paese per ripartire visto che i dati in proiezione dell'economia non sono particolarmente rassicuranti»