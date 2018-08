Dalla Bicamerale alla Rai, quando Berlusconi rovescia il tavolo

Più che una questione di Rai e di Marcello Foa, peraltro suo ex dipendente, qui sembra esserci una questione di metodo, che ancor l’offende. Più che una partita politica sulla più grande azienda culturale di Stato, sembra essere entrata in gioco tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini una partita tutta psicologica. Determinata dal fattore Cav. Perché alla fine nell’errore di sottovalutare la natura vera di Sua Emittenza - che «al tavolo di gioco deve esserci sempre e soprattutto per vincere», come racconta a Lettera43.it un ex manager delle sue aziende - è caduto anche il pur abilissimo ministro dell’Interno e vicepremier, capo della Lega trionfante blu-sovranista. Non si sa come finirà la partita Rai. Ma Salvini sembra che alle 8 del mattino del primo agosto, secondo i maligni quindi 30 minuti prima della riunione della commissione di Vigilanza Rai, si sia precipitato al San Raffaele, dove il Cav stava facendo controlli di routine. Ma niente è cambiato: Marcello Foa bocciato in Vigilanza. E qui forse sta il primo vero errore finora commesso dal potente leader leghista, dominus del governo giallo-blu (leggi anche: perché Berlusconi ha bocciato Foa in Rai).

BERLUSCONI RIPETE LO STESSO COPIONE DA UN QUARTO DI SECOLO

Forse un ripasso della storia in politica del Cav in questi 24 anni dalla sua discesa in campo avrebbe potuto aiutare. D’accordo, non si tratta più del Berlusconi trionfante di una volta ma del Berlusconi sorpassato dal Carroccio, ma si vede che la natura dell’uomo, come è ovvio che sia, è natura e come tale sempre riemerge. Al di là delle legittime osservazioni politiche, secondo le quali il Cav tenendo il punto con Salvini ha risposto picche perché le opposizioni vanno coinvolte. Lo accusano di avere un ego smisurato da più di 20 anni. E certamente il suo ego è tutt’altro che modesto. Ma, come si sa, l’uomo è così e proprio quando lo danno per politicamente morto o irrilevante è proprio quello il momento in cui rientra in gioco e colpisce, rovesciando il tavolo. Da un quarto di secolo si ripete lo stesso copione. Con gli interlocutori del caso che sembrano ricascarci sempre. Un vero specialista, Berlusconi, nel rovesciare tavoli all’ultimo minuto.