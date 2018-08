Toninelli esclude la quotazione in Borsa di Fs

Il progetto di quotazione in Borsa delle Fs finisce è abortito. È lo stesso Governo per bocca del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli ad escluderlo. «Non c'è più alcuna possibilità che ciò accada», ha detto rispondendo ai giornalisti sulla quotazione di Fs, a margine di un'audizione alla Camera. Il progetto di quotazione, avviato dal precedente governo, avrebbe riguardato una new company alla quale Fs avrebbe conferito il ramo di business delle Frecce, ovvero i treni ad alta velocità. Aveva però subito diversi rinvii anche per le divisioni interne al Governo Gentiloni.