Perché Giuseppe Conte è un premier cheerleader

Con Giuseppe Conte siamo passati dalla togliattiana “politica del doppio binario” alla pasticciata “politica del nessun binario” e lo si è ben visto durante la sua allucinante visita alla Casa Bianca, là dove Donald Trump ha visto un «Giusipi», come lo chiamava, steso come uno zerbino ai suoi piedi. Dimentico del Contratto e dei desiderata dei due dioscuri che reggono in vece sua il governo, il premier-avvocato non ha battuto ciglio: Matteo Salvini non vuole le sanzioni alla Russia? Fa niente, Donald le vuole e quindi avanti con le ritorsioni occidentali per la Crimea. Salvini se ne faccia una ragione. La Barbara Lezzi e Danilo Toninelli non vogliono la Tap perché l’hanno promesso ai loro elettori? E che importa? Donald le vuole e quindi è «un’opera strategica». E le spese militari? Nella legge di Bilancio non ci sarà spazio neanche per un euro in più, ma Donald vuole che anche l’Italia arrivi al 4% del Pil e quindi Conte s’adegua, s’inchina, si obbliga. Sul nulla.