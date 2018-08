Quanto costa all'Italia il blocco dei porti di Salvini

Non passa settimana senza che si trascini una disputa sul soccorso in mare e che le navi con a bordo naufraghi vaghino per giorni, rimpallate dall'Italia verso porti più, meno o affatto sicuri del Mediterraneo. Per gli esperti di diritto internazionale e per le organizzazioni sovranazionali (Ue e poi Onu), la battaglia navale di Matteo Salvini presenta diversi sospetti di violazioni della legge internazionale e del rispetto dei diritti umani: dall'obbligo dello Stato a imporre il salvataggio alle navi battenti la propria bandiera a quello di attraccare nel porto sicuro più vicino che non può essere in ​Libia fino al divieto di respingere migranti senza prima identificarli e registrarli. Con costi per lo Stato tutt'altro che da sottovalutare, visto che diverse imbarcazioni al centro del braccio di ferro nel Mediterraneo sono mercantili.

I SALVATAGGI DEI RIMORCHIATORI PRIVATI

È un rimorchiatore dell'italiana Augusta offshore l'Asso 28, in supporto alla piattaforma petrolifera di Mellitah (gestita da Eni insieme con la società libica Noc), che il 31 luglio ha soccorso 101 migranti su un gommone, per un'emergenza sulla quale l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) ha aperto un'indagine. Era un rimorchiatore privato la Vos Thalassa di guardia a un'altra piattaforma offshore che, sempre a luglio, ha fatto avanti e indietro tra l'Italia e la Libia sfiorando la rivolta tra i 67 salvati, trasbordati infine sulla nave militare italiana Diciotti verso Trapani per ordine del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ed era un cargo della Maersk (il più grande armatore mercantile al mondo) la nave con 108 naufraghi attraccata a giugno a Pozzallo dopo più di tre giorni di altolà.