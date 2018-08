«Pulite tutto, arriva la Raggi»: la nota che imbarazza la sindaca

Il cantiere da tirare a lucido era quello della ciclabile di via Nomentana, visitato dalla sindaca nella giornata del 1 agosto. Niente di scandaloso, se non che in un post su Facebook con tanto di video, la Raggi parlava di «sopralluogo a sorpresa» al cantiere. In realtà la visita "last minute" era stata anticipata dalla nota, con tanto di indicazioni per far trovare tutta pulita l’area del tour.