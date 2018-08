Bagarre in Aula tra FdI e Bersani sulla strage di Bologna

Bagarre in Aula tra Fratelli d'Italia e il centrosinistra durante il ricordo della strage di Bologna. Lo scontro si è acceso durante l'intervento della deputata di FdI Paola Frassinetti, che ha negato la matrice neofascista dell'attentato, attaccando la procura di Bologna. Secondo la deputata, «la verità non s'è ancora affermata, i veri colpevoli non sono stati ancora condannati. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che i giudici a Bologna sono sempre stati prigionieri di logiche idelogiche-giudiziarie con lo scopo non di ricercare la verità ma di riuscire, a tutti i costi, ad arrivare alla conclusione che la matrice fosse nera per ragione di Stato». Parole accompagnate da un coro di proteste da parte dei banchi occupati da Pd e Leu.