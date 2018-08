Cosa pensa Nicola Mancino dell'uscita di Lorenzo Fontana

Mancino, che scrisse la legge che porta il suo nome nel 1993 (norma che sanziona, condanna e combatte gesti, azioni e slogan che siano legati l'ideologia nazifascista e finiscano per incitare la violenza, il razzismo o la discriminazione: leggi cosa dice la norma) non ha voluto replicare a Fontana. Il suo telefono però è stato tempestato per tutta la giornata e chi ha parlato con lui racconta che «si dice preoccupato. Ma più che per la proposta in sé, per la situazione politica generale del Paese, che non apre speranze sul futuro, e per i rigurgiti fascisti delle ultime ore».