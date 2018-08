Operazione Sophia rivista? Finora sugli sbarchi non c'è nulla

Quando i diplomatici italiani hanno visto il documento inviato da Bruxelles alle capitali europee sull'operazione Sophia, la missione militare nel Mediterraneo centrale a guida italiana, sono rimasti sorpresi. Il documento inviato il 27 luglio infatti non contiene alcun riferimento a modifiche alle modalità di sbarco nei casi di salvataggi in mare realizzati dalle navi militari.

Il mandato dell'operazione Sophia si basa su quello della precedente missione Triton e prevede che tutti i migranti salvati lungo la rotta centrale del Mediterraneo siano sbarcati in un porto italiano. Per geografia e diritto del mare - vale sempre il principio del porto vicino più sicuro - le navi potrebbero sbarcare sulle nostre coste o nell'isola di Malta.

ROMA CHIEDE ANCORA DI CONDIVIDERE GLI SBARCHI

Eppure a fine luglio Roma aveva chiesto che fosse messo nero su bianco il principio della condivisione degli sbarchi a livello almeno "regionale". La richiesta, in opposizione al principio del primo porto sicuro, aveva rischiato di portare a chiudere la missione, la stessa da cui dipende l'addestramento della guardia costiera libica. Alla fine l'Italia ha fatto marcia indietro e la discussione è stata rimandata ad agosto. Ma l'argomento ora sembra definitivamete rimosso. Così alla riunione del Comitato politico e di sicurezza (Cops) del 3 agosto, l'Italia ha chiesto, con altri Stati, al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), cioè il ramo della Commissione che dipende dall'alto rappresentante per gli affari esteri, Federica Mogherini, di avanzare una proposta già alla riunione della prossima settimana.