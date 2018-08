Il Partito democratico chiede un incontro a Fico e Casellati sulla Rai

I capigruppo del Partito democratico alla Camera e al Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, hanno chiesto un incontro ai presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Casellati per discutere delle nomine Rai e in particolare del nodo della presidenza di viale Mazzini (leggi anche: Perché Foa può essere presidente Rai anche senza voti).

PER I DEM LE NORME SUL SERVIZIO PUBBLICO SONO STATE CALPESTATE

«Vi chiediamo di volerci concedere un incontro congiunto prima della prossima seduta del cda Rai, in modo da potervi illustrare compiutamente i nostri fondati motivi di seria preoccupazione», hanno scritto Delrio e Marcucci, «ci rivolgiamo a voi affinché nel rispetto del vostro ruolo e dei doveri che ne derivano, tuteliate la libera decisione della commissione di Vigilanza dalla gravissima intromissione a cui stiamo assistendo». Secondo il Pd, infatti, «il ministro Matteo Salvini ha ribadito la sua volontà di confermare Marcello Foa alla presidenza della Rai, in palese dispregio e indifferenza nei confronti della Vigilanza e, di conseguenza, mostrando un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del parlamento e delle sue decisioni. Il consiglio di amministrazione è di fatto in attesa degli eventi e la Rai è senza presidente, mentre le esternazioni di ministri di questo governo non tengono in alcun conto i principi cardine della normativa sul servizio pubblico radiotelevisivo».

LA POSTA IN GIOCO DEI DIRETTORI DEI TG

Il Pd teme inoltre che Palazzo Chigi possa premere per far nominare quanto prima i nuovi direttori di Tg1, Tg2 e Tg3, nonostante i dubbi giurisprudenziali sul cda privo di un presidente legittimato dalla commisisone di Vigilanza. Al Tg1 la Lega vorrebbe insediare Gennaro Sangiuliano, mentre Alberto Matano (gradito dal M5s) è in pole per il Tg2. Luca Mazzà, infine, dovrebbe essere riconfermato al Tg3. I sindacati dei giornalisti, intanto, sono sul piede di guerra, con Fnsi e Usigrai pronti a «impugnare atti illegittimi». Secondo loro Foa, in quanto consigliere anziano, «può solo convocare il cda».