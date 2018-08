L'Urss, Putin e il rapporto con la Russia degli italiani

Nelle federazioni c’erano compagni specializzati a organizzare viaggi di riposo nei Paesi socialisti. Mosca e Yalta le mete preferite, non veniva trascurato il Balaton in Ungheria e meno ambita era la Bulgaria. Viaggi premi per funzionari diligenti e indigenti e per segretari di sezioni bravissimi nel tesseramento. L’Urss nel dibattito generale esisteva come entità geo-strategica importante in un mondo di nascenti ribellioni terzo-mondiste e come contraddittore dell’imperialismo americano. Sulle spalle anche i nuovi iscritti, anche quelli che nel 1956 avevano pochi anni, io ad esempio, portavano i carri armati ungheresi ma non quelli di Praga. Tuttavia non si riusciva a definire che diavolo fossero questi Paesi dell’Est con quelle democrazie popolari «dai tratti illiberali». Ci fu alla vigilia di un congresso, non ricordo quale, un gruppo di intellettuali, prevalentemente della ecole barisienne, che adottò la formula “società di transizione”, che apparve a loro geniale, ambigua al gruppo dirigente e voleva dire niente. C’era anche la stranezza di leader assoluti come Giorgio Amendola che difendeva l’invasione dell’Afghanistan, per ragioni strategiche, ma che in Urss non aveva mai voluto mettere piede. I più giovani, sessantottino e post, l’Urss, per dirla in modo gergale, «non se la pensavano proprio» anche in quelle federazioni comuniste in cui sopravviveva il mito della rivoluzione d’Ottobre e il caro Cossutta organizzava riunioni semi-segrete con i suoi fedelissimi.