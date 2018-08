Quando Salvini tirava uova a D'Alema

Il lancio di uova a Daisy Osakue, che nonostante la lesione alla cornea fortunatamente riuscirà a partecipare agli Europei di atletica, si è trasformata in una gigantesca frittata politica. Esclusa la matrice razzista del gesto, è infatti emerso che i responsabili dell'aggressione, in sé comunque deprecabile, sono tre ragazzi nemmeno 20enni che avrebbero agito, come in almeno altri sette casi, a loro dire per «goliardia». L'attivissimo ministro dell'Interno Matteo Salvini, ripetiamo ministro dell'Interno, ha cavalcato l'onda e si è affrettato su Facebook - ripetiamo su Facebook - a dare la notizia: «L’informazione “ufficiale” ha occupato pagine di giornali e ore di telegiornali per denunciare l’emergenza RAZZISMO, alimentata da quel cattivone di Salvini e dai razzisti della Lega», ha scritto sul social. «E invece... Grazie alle indagini dei Carabinieri, a cui vanno i miei complimenti, sono stati presi i lanciatori di uova, che erano mossi non da razzismo ma da stupidità».

L'ESCLUSIVA DI SALVINI AI FOLLOWER

La matrice del lancio delle uova sarebbe dunque questa: la stupidità di tre «cretini», sempre parola di ministro. Ma andiamo avanti. Salvini si è infatti spinto oltre, svelando un «dettaglio» in esclusiva per i suoi follower: «Pare che uno dei “lanciatori” sia figlio di un consigliere comunale Pd! Avete capito bene!!!», e faccina che ride. «Scommettiamo che i tigì taceranno? Per fortuna c’è la Rete, che è libera, e per fortuna gli italiani non sono scemi. FAI GIRARE!». Come un pentastellato qualunque.