Vaccini, una senatrice del M5s ha votato contro il rinvio dell'obbligo

La senatrice del M5s Elena Fattori ha votato in dissenso dal suo gruppo sull'emendamento al decreto Milleproroghe che ha fatto slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia (leggi anche: Le cose da sapere sul decreto Milleproroghe 2018).

Fattori, in Aula, dopo aver ricordato i bambini immunodepressi che secondo l'Istituto superiore di sanità rischiano l'esclusione scolastica, ha concluso: «Rispetto la scelta del mio gruppo ma per storia personale, professionale e dolorosamente di madre non posso fare altro che dissociarmi dal mio gruppo ed esprimere un indignato voto contrario».