Di Maio: «Sulla manovra nessuno strappo con l'Unione europea»

Nessuno strappo con l'Ue. Questo, secondo il vicepremier Luigi Di Maio, è l'esito dell'incontro del 3 agosto sui conti pubblici. «Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche,», ha spiegato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, «non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ma un dialogo decisivo e sincero per riuscire ad ottenere delle cose». «Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avanti tutte le politiche di dialogo con l'Ue sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica», ha aggiunto il leader del M5s.