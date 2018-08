Dibba ribadisce i no a Tap e Tav. Ma Salvini lo gela

Nelle acque già increspate del Movimento 5 Stelle irrompe, nel giorno del suo 40esimo compleanno, Alessandro Di Battista. Parlando in video da Puerto Escondido il Dibba non risparmia (quasi) nessuno: né la Lega, né il M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo, a cominciare da quelle contro il Tav e il Tap. Non è la prima volta che il punto di riferimento del movimentismo pentastellato interviene da oltreoceano per esortare i suoi colleghi a mantenere la barra dritta. Questa volta, però, Di Battista tocca due temi caldi del dibattito interno: la Torino-Lione e il gasdotto che porta il gas dal Caucaso fino in Puglia, in merito al quale il premier Giuseppe Conte ha incontrato il sindaco di Melendugno Marco Potì. Matteo Salvini risponde dalla Festa della Lega in Romagna «Non si può andare avanti dicendo solo no. La Tap va fatta: il gas costerà il 10% in meno». E annuncia: «In autunno voglio una rivoluzione sulle tasse, la stessa che sto facendo ora sui migranti».

SUL TAP CONTRARIA ANCHE LA MINISTRO PER IL SUD LEZZI

«Ribadiamo i nostri "no" sani perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là», è l'affondo di Di Battista che bolla come «opere inutili» sia il Tav sia il Tap. Parole che sembrano destinate a rinfocolare la trincea degli ortodossi su due opere che rischiano di dividere anche il governo. Non è un caso che il ministro (pugliese) per il Sud Barbara Lezzi, nel pomeriggio condivida il post di Di Battista, ribadendo, implicitamente, la sua contrarietà al Tap.

TUTTI I NODI SULLE GRANDI OPERE

Sul Tav, invece, la Lega ha già manifestato la sua volontà: andare avanti. In un'intervista a Corriere della Sera, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti spiega che, nel vertice di ieri a Palazzo Chigi, di Tav si è parlato e, sulla soluzione che sarà adottata, non si sbilancia sottolineando come ciascun ministero farà una «ricognizione» sulle Grandi Opere sul tavolo prima di decidere se andare avanti o meno. L'impressione, tuttavia, è che se da un lato la realizzazione del Tav vacilli dall'altro, sul gasdotto, il governo non ha troppe scelte: troppo forte la pressione degli Usa e troppo salate, secondo una prima stima, le sanzioni da pagare per lo stop ai cantieri.