Tra globalisti e sovranisti questa Italia morirà di tifo politico

IL CASO FOA E LA FILOSOFIA DEL COSÌ FAN TUTTI

C'è un'altra faccenda che non si può sentire e che invece in questi giorni già afosi si ascolta anche troppo, ha a che fare col figlio del presidente in pectore, ma non troppo, della Rai, Marcello Foa, fortissimamente voluto da Matteo Salvini alla presidenza di viale Mazzini, figliolo per combinazione arruolato nello staff del medesimo leader della Lega. Anche qui siamo di fronte più ad analogie che a distinzioni, con tanti saluti ai cambiamenti, le rivoluzioni e i punto e a capo: in soldoni siamo sempre al “così fan tutti” consacrato in tempi non sospetti dalla corrosiva parodia del Canto dei Lavoratori ad opera di Leo Longanesi, «su fratelli, su cognati, accorrete in fitta schiera», a inchiodare un andazzo nazionale (se non globale). La raccomandazione dinastica è una delle autentiche architravi della nostra democrazia cubista, per la quale «mio figlio merita non perché è mio figlio ma perché è bravo anzi il suo cognome lo penalizza». Difatti, nei posti che contano, quasi solo figli di un cognome, chissà come soffrono, poveretti. Ma, tanto per cambiare, i conti non tornano in questa curiosa algebra morale, anzi immorale. Perché se una pratica è deprecabile finché la fanno gli altri, e difatti non ti stanchi di contestargliela, come fai a renderla virtuosa nel momento in cui la assecondi tu? Sei diverso, sostieni? Allora dimostralo. Invece no, mai, non c'è pericolo.