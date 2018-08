Macron, Benalla e la concezione del potere

PERSI QUATTRO PUNTI IN POCHI GIORNI

Anche l'estate del 2017, seguita al suo ingresso trionfante all'Eliseo, non era stata rilassante per Macron. Lo scorso luglio il suo indice di gradimento era già crollato di 10 punti, ad agosto era passato dal 54% a un modesto 40%. Ma finora non si era mai visto un tonfo come quello registrato tra il 18 e 19 luglio 2018, quando il caso Benalla era appena stato rivelato, e tra il 25 e 27 luglio, quando era diventato il primo argomento del dibattito politico d'Oltralpe. In queste date l'istituto di ricerca Ifop ha realizzato una serie di interviste per il Journal de dimanche: nella prima fase il consenso per Macron era del 41%, nella seconda del 37%. La protezione della sua guardia del corpo gli è costata quattro punti. In media, quindi, il 39% dei francesi ha espresso soddisfazione per quanto realizzato dal presidente in 14 mesi di mandato. Il crollo di preferenze più marcato - ben 12 punti - si registra peraltro tra gli elettori del Modem, il partito di centro che unico tra le formazioni politiche già esistenti ha sostenuto il leader di En Marche aprendogli le porte della presidenza della Repubblica.

IN SILENZIO PER 7 INTERMINABILI GIORNI: «UN ERRORE DRAMMATICO»

Questo non significa, certo, che la poltrona del presidente stia vacillando seriamente. Chi lo pensa conosce poco il sistema francese. A parità di mesi dal debutto presidenziale, Nicolas Sarkozy aveva solo il 38% dei cittadini a supportarlo e François Hollande il 27%. Macron è ancora più apprezzato dei suoi predecessori e per ora ha una maggioranza blindata in parlamento. Però la reazione dell'Eliseo all'affaire Benalla mostra le prime profondissime faglie nel sistema En Marche. La reazione di Macron di fronte ai fatti di cui si è reso protagonista il suo protettore, una violenza gratuita contro dei ragazzi e per di più rivestendo un ruolo che non gli competeva, è stata impressionante. Il governo pur a conoscenza delle violazioni ha taciuto per due mesi interi, Macron per sette interminabili giorni. «Ho studiato Macron per due anni e io stesso sono stupito. Non aveva ancora commesso un errore così grave. È drammatico», ha dichiarato al Guardian, Bruno Cautrès, analista politico del centro di ricerca Cevifop.