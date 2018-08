Sull'obbligo ai vaccini è scontro totale

Dopo il no della senatrice M5s Elena Fattori, contraria rispetto alla linea ufficiale del gruppo M5s allo slittamento dell'obbligo di vaccinazione per i nidi e gli asili, il dissenso tra i pentastellati è cresciuto ed è arrivato anche a Montecitorio con il deputato Giorgio Trizzino, direttore dell'ospedale Civico di Palermo, che in lungo post su facebook spiega il perché della sua contrarietà allo slittamento dell'obbligo di vaccinare, slittamento inserito nel decreto Milleproroghe: «Da quasi 40 anni lavoro in un ospedale pediatrico ed ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post vacciniche». Una presa di posizione netta, quella di Trizzino, che non è detto resti isolata all'interno del partito.

«IL PARLAMENTO RISPETTI LA SCIENZA»

Dalla sua parte ad esempio si schiera Guido Silvestri, docente presso la Emory University e considerato nei mesi scorsi il consulente degli M5s sul tema vaccini (i suoi interventi sono stati spesso pubblicati anche sul blog dei cinque stelle): «Delle due l'una, o si sta con la Scienza e la Medicina serie, per cui la Legge Lorenzin si modifica in modo logico, razionale ed organico, oppure si fanno queste tristi danze della furbizia, usando il milleproroghe come scudo per eliminare (di fatto) l'obbligo senza, al momento, alcun piano alternativo chiaro». Un plauso alle parole del deputato pentastellato arriva poi dall'ordine dei medici di Palermo e anche dall'ordine nazionale che lancia un appello al Parlamento affinché «rispetti la scienza» e cancelli il rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi.