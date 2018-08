Un tweet contro il decreto dignità

Un un ragazzo di Torino si lamenta in un tweet di essere una delle prime vittime del decreto dignità, approvato il 2 agosto alla Camera. Oltre 3 mila ritweet e 1.500 condivisioni. Così si è scatenata la battaglia tra favorevoli e contrari. Con il il nickname do Tony Nelly, già tutto un programma, ha scritto: «Buonasera Ministro Luigi Di Maio, ci tengo a farle sapere che, anche grazie a lei e al suo decreto dignità, oggi mi hanno confermato che da settembre sarò finalmente un disoccupato. Non è che per caso Tito Boeri aveva ragione? Ma tanto io aspetto il suo reddito di cittadinanza, no?». Il giovane torinese si rivolge così al ministro dello Sviluppo economico chiamando in causa anche il presidente dell’Inps, Tito Boeri. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, infatti, in una relazione tecnica aveva sottolineato come l’effetto della stretta sui contratti a termine contenuta nel decreto dignità rischia di portare alla perdita di 80 mila posti di lavoro nei prossimi dieci anni. Analisi che aveva scatenato una dura polemica politica.