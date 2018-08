Mamma no-vax augura la morte al professor Burioni

È a tutti gli effetti un augurio di morte quello che una mamma no-vax ha agurato tramite social a Roberto Burioni. Da sempre in prima linea per la campagna pro vaccini, il professore di microbiologia e virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è stato insultato e minacciato sul suo profilo Facebook. «Ho saputo che vai al mare al [...] prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!», scrive la donna nel post. «Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!».

REGIONI PRONTE A RICORRERE ALLA CONSULTA

Intanto sono molte le Regioni italiane, soprattutto quelle a guida Pd, che si sono dette pronte a dare battaglia sul rinvio di un anno dell'obbligo vaccinale. La governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha annunciato su Facebook di non aver per nulla intenzione di arretrare «in questa conquista di civiltà e non scambieremo la salute delle persone per quattro miseri voti di movimenti minoritari, oscurantisti, antiscientifici». Da qui la possibile decisione da parte della Regione Umbria di dotarsi di «una propria legge regionale mantenendo l'obbligo della certificazione vaccinale per l'iscrizione a tutte le scuole della regione». Dello stesso parere Vincenzo De Luca, presidente della Campania: «Esprimo la netta contrarietà al rinvio dell'obbligo sui vaccini». Anche Toscana ed Emilia Romagna si sono allineate al pensiero pro-vax guidato dall'apripista Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni.

IPOTESI AUTOCERTIFICAZIONE SE SLITTA DECRETO MILLEPROROGHE

A scatenare la battaglia politica - e non solo - l'obbligo di presentare comunque l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne alla riapertura delle scuole. Come è quasi certo, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva prevista a partire da martedì 7 agosto. Il via libera del Senato, infatti, è atteso per lunedì 6 agosto, poi le intese sui lavori a Montecitorio allo stato attuale escluderebbero unì'approvazione definitiva prima delle vacanze dei parlamentari. E quindi fuori tempo massimo per le iscrizioni a scuola.