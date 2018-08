Marcello Foa e le contraddizioni dei sovranisti italiani

Siccome le cose e gli uomini non restano immobili, Foa ha accentuato col tempo la critica all’Unione europea, vista come elemento di ostacolo alla democrazia, cioè alla volontà dei popoli. Ha rilanciato gli allarmi sull’immigrazione, terreno sul quale la sinistra e il mondo cattolico si sono mossi in modo certo generoso, ma assai di corto respiro data l’enormità e la complessità del problema, poiché si direbbe abbiano molto stentato e stentino ancora a mettere in conto che sono decine di milioni quelli che vogliono lasciare l’Africa e in non molti anni saranno, date le terribili dinamiche demografiche, centinaia di milioni. Questo nonostante da ultimo le politiche dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti siano state un grande regalo a Salvini.

GLI AMORI DI FOA: SOVRANISMO, BREXIT, PUTIN E BANNON

Foa ha proclamato la simpatia per Vladimir Putin, per la Brexit e per il neonazionalismo americano di Donald Trump. Ammira Steve Bannon, che vede nel nazionalismo la forza del futuro per opporsi all’espansionismo culturale islamico e a quello commerciale e geopolitico cinese, e nell’Unione europea sovranazionalista indica un nemico mortale. E altro ancora, tra cui la linea No vax. Da ultimo, Foa è diventato, da un paio d’anni circa, un deciso sostenitore del leader della Lega e del suo nazionalismo italiano, con varie attestazioni di ammirazione stima e fedeltà.

LA CONTRADDIZIONE: UNA INTERNAZIONALE DI NEO-NAZIONALISTI

Tutto legittimo, anche se a volte contraddittorio, come spesso e non solo a lui accade. Siamo tutti esposti alle contraddizioni. Per esempio è contraddittorio essere un nazionalista italiano e sentirsi vicino a Bannon, che è dichiaratamente un ipernazionalista americano, anche se cacciato dalla Casa Bianca un anno fa e quattro mesi dopo anche dal sito ultranazionalista Breitbart.com dove era tornato, e cacciato su richiesta dello stesso Trump, dopo alcune improvvide dichiarazioni. Proprio perché tutto America first, Bannon vorrebbe la fine dell’Unione europea, commercialmente per gli Usa una spina nel fianco. Ma il nostro interesse di europei dove sta? Non esiste l’internazionale dei nazionalisti, ed è solo un condensato di contraddizioni. C’è qualcosa che non quadra in un nazionalista europeo come Foa che vorrebbe il ritorno alle «piccole patrie», ben più esposte agli umori di grandi player come Usa, Cina e, sul piano energetico delle materie prime e strategico, Russia. Sarebbe più saggio riuscire a coniugare una comprensibile riaffermazione delle identità nazionali con una persistenza della dimensione europea e delle sue organizzazioni e ramificazioni. Per non parlare dell’euro, in casa sovranista simbolo di tutti i mali. Ma, avendo scelto lo stile iugulare tipico dei nostri neonazionalisti e in prima persona dello stesso Salvini, nemmeno Foa cura queste sottigliezze.

QUEL TWEET CONTRO IL PRESIDENTE MATTARELLA

È stato più volte citato in questi giorni il messaggio che Foa twittava il 27 maggio dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per spiegare il no del Quirinale a Paolo Savona ministro dell’Economia e la necessità di tutelare il risparmio degli italiani. Si è parlato di “vilipendio”. Ma ci sono in quel messaggio di Foa toni sbagliati e più sbagliati ancora di un eventuale “vilipendio”. Aprono sul giornalista visuali che non possono essere ignorate. Diciamo che in omaggio allo iugularismo dominante fra i neonazionalisti, convinti di avere la ricetta giusta e incontestabile e quindi pronti a fare di ogni avversario un nemico (anche Lenin teorizzava e praticava questo), il collega Foa si è fatto decisamente prendere la mano. Ricordiamo il messaggio: «Il senso del discorso di Mattarella: io rispondo agli operatori economici e all’Unione europea, non ai cittadini. Ma nella Costituzione non c’è scritto. Disgusto».