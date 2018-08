Continua la lite Lega-Movimento 5 stelle su Tav e Tap

Scricchiola ancora l'alleanza di governo tra Lega e M5s. Tutta colpa, oltre che del caos vaccini, delle idee decisamente divergenti sulle questioni Tav e Tap. In particolare quest'ultima ha aperto un botta e risposta tra i due schieramenti della maggioranza. Il vicepremier Matteo Salvini, dal palco della festa della Lega Romagna a Cervia dove era ospite d'onore, aveva parlato nella notte di sabato di «alcune cose su cui il governo deve ancora trovare un accordo». Il riferimento a Tav e Tap era abbastanza scontato. Per la Lega, infatti, il progetto della linea ferroviaria Torino-Lione in Val di Susa deve essere completata, così come il Gasdotto Trans-Atlantico in Puglia. «Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud. Penso alla Puglia: se arriverà alla fine quel gasdotto l’energia costerà il 10% in meno», ha detto Salvini spingendo verso il sì alle due opere.

LA REPLICA DEL MINISTRO LEZZI SU TAV E TAP

Ed ecco che, dopo il botta e risposta con Alessandro Di Battista, è stata la volta della ministra per il Sud Barbara Lezzi ad aprire una nuova crepa nell'alleanza Lega-M5s. «Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture e in particolar modo ne hanno estremo bisogno il Sud e le aree interne del Centro-Nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro nel Mezzogiorno di 300 mila unità durante gli anni della crisi. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che L'Italia aspetta», ha spiegato senza mai citare Tav e Tap.