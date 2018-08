Il governo Conte finirà come quello di Tambroni

Se non fosse una tragedia per l’Italia, questo spettacolo che dà quotidianamente il governo giallo-verde è di una comicità irresistibile. Come è noto loro hanno già esaurito il programma con le “salvinate” sui migranti e il taglio prossimo venturo dei vitalizi parlamentari. La prima iniziativa sembra la ricetta che va bene per tutto. Pensate che oggi si è fatta viva in una intervista la sindaca di Roma, Virginia Raggi, cioè la persona più inutile dell’Occidente, che ha chiesto l’esercito nei campi rom, in una città in cui non ci si può muovere perché il trasporto pubblico fa pena, in cui nostri vicini di casa sono i topi, l’odore urbano è dato dai cassonetti.