Di Maio crede in accordo M5s-Lega sulle grandi opere

Dopo lo scontro sulla Tav Torino-Lione e sul gasdotto Tap, Luigi Di Maio prova a riportare il sereno nella maggioranza di governo affermando di essere «estremamente fiducioso» sul fatto che Lega e M5s troveranno «un'intesa» sul tema delle grandi opere. Di Maio, ospite della trasmissione televisiva Agorà, ha dichiarato: «Io e Salvini ci capiamo al volo, la Lega è sempre stata leale e il governo è coeso».

«MA I CITTADINI NON HANNO GLI AUTOBUS»

I pentastellati non avrebbero alcun «pregiudizio» sulle grandi opere, ma con riferimento alla Tav per Di Maio occorre ricordare che «si tratta di spendere 10 miliardi di euro per andare da Torino a Lione, in un Paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e fermate della metropolitana nelle periferie». Quindi proposta rivolta al Carroccio: «Invece di discutere a mezzo stampa, mettiamoci seduti e proviamo e risolvere le cose».