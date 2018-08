Secondo Barillari la politica deve decidere sulla scienza

«Visto che i politici sono tutti ignoranti, allora mettiamo medici e scienziati a scrivere le leggi, piuttosto che fargli perdere tempo a fare ricerche, ad analizzare dati e numeri, e ad occuparsi di curare i loro malati». E ancora «La politica viene prima della scienza». Il post scritto il 6 agosto dal consigliere in regione Lazio del Movimento 5 stelle Davide Barillari, ha avuto un ampio riscontro in rete, ottenendo quasi 500 condivisioni e diventando virale specialmente tra gli anti-vax. Tuttavia, la sua posizione – espressa a titolo personale – non sembra avere un riscontro in quella ufficiale del Movimento 5 Stelle che, solo il giorno successivo come sottolinea il Pd, ha preso le distanze dal suo rappresentante alla regione Lazio.