Lettera aperta ai Bernie Sanders italiani

I GIOVANI RIMBECILLITI DA GOVERNISMO E GIUSTIZIALISMO

Ci siamo spaventati in tutti queste decenni per colpi di Stato, ci siamo spaventati per quel godurioso di Silvio Berlusconi e per tante cose vere o fasulle. Ora ci ritroviamo con la sinistra politica pressocché ridotta al lumicino mentre al governo c’è, fra di noi lo possiamo dire, il peggio del Paese. In un batter d’occhio quel lungo e stucchevole dibattito per cui non ci sono più nemici in politica ma solo avversari, è andato a farsi benedire. Al governo ci sono i “nemici”, quelli che fanno cose che ci fanno orrore. Ho deciso di scrivervi perché se lasciamo fare quelli delle generazioni successive, e anche i più giovani, la destra populista e xenofoba, lo dico brutalmente, ci fa un mazzo così. Li vediamo litigare, i nostri discendenti, menandosi come fabbri. Nei momenti migliori, i migliori di loro, soprattutto i giovani, fanno convegni pensosi in cui parlano di Jeremy Corbyn e di Bernie Sanders, citano la rivista Jacobin, fanno, a parole, un culo così al capitalismo. Bravi, per carità, arriverà il tempo loro, ma in mezzo alla gente che non ci ha votato più non sanno o non vogliono andare. Nessuno glielo ha insegnato. A noi sì. La sinistra in questi anni si è persa rimbecillita dal governismo e dal giustizialismo. Il primo ci ha portati lontani dalla nostra gente, il secondo ci ha portato in braccia ai fascisti xenofobi.