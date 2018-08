Il M5s vuole una nuova commissione d'inchiesta sulle banche

Il Movimento 5 stelle vuole una nuova commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Nell'ultimo giorno di apertura prima della pausa estiva, i senatori pentastellati hanno depositato a Palazzo Madama un disegno di legge firmato da tutti i componenti. Tra gli obiettivi della nuova commissione, come spiegato da uno dei primi firmatari, Gianluigi Paragone, c'è anche quello di «monitorare e scandagliare i crediti deteriorati», che rappresentano una «criticità per i piccoli imprenditori». L'organismo parlamentare, inoltre, sarà chiamato a fare chiarezza sulla genesi di «certe sofferenze». Per quanto riguarda i tempi, Paragone si è mostrato fiducioso: «Dovremmo riuscire a calendarizzarla già per metà settembre» (leggi anche: La relazione finale della commissione banche del governo Gentiloni).