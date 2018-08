Il decreto dignità è legge, ecco il testo definitivo

RITORNO DEI VOUCHER IN AGRICOLTURA E TURISMO

Tornano i voucher in agricoltura. I buoni lavoro possono essere utilizzati in un arco temporale di 10 giorni al posto dei tre attuali. I voucher vengono estesi anche alle imprese del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori e che applicano il contratto nazionale di lavoro. I buoni potranno essere utilizzati, come già previsto dalla normativa vigente, per pagare il lavoro di pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito. Inoltre, per qualsiasi impresa lavorino, pensionati, studenti, disoccupati e percettori di sostegno al reddito devono presentare all'Inps un'autocertificazione che attesti la loro appartenenza a tali categorie.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEGLI UNDER 35

Il bonus assunzioni resta fino al 2020 anche per gli under 35. La norma prolunga la misura che altrimenti, a partire dal 2019, sarebbe stata riservata solo ai lavoratori sotto i 30 anni. Il bonus, come previsto dall'ultima legge di Stabilità varata dal governo Gentiloni, consiste in un taglio del 50% dei contributi per tre anni con un tetto di 3 mila euro. E dal 2019 vale anche per i lavoratori domestici. Il rinnovo del bonus dovrebbe favorire 62 mila nuove assunzioni nel prossimo biennio. Per mettere in pratica questa misura è necessario un decreto attuativo di concerto tra ministero del Lavoro e ministero dell'Economia.

AUMENTANO LE INDENNITÀ PER IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO

Aumentano le indennità per il licenziamento ingiustificato: da un minimo di sei a un massimo di 36 mensilità. Aumentano le indennità anche in sede di conciliazione con il datore di lavoro: da un minimo di tre a un massimo di 27 mensilità.

A CHI DELOCALIZZA MULTE DA DUE A QUATTRO VOLTE I BENEFICI

Sanzioni da due a quattro volte i benefici per le aziende che ricevono contributi pubblici ma poi delocalizzano le attività prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine degli investimenti agevolati. Anche il beneficio andrà restituito con interessi maggiorati fino a cinque punti. In caso di delocalizzazione o cessione degli investimenti, è prevista la revoca dell'iperammortamento. Scatta la revoca anche per gli aiuti legati agli impatti occupazionali, in caso di taglio del 50% dei posti di lavoro.