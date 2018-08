Dai dolori di Confindustria alle chicche di Di Maio: sette curiosità estive

I VERTICI DI CONFINDUSTRIA? PESSIMI IMPRENDITORI

Quando si dice la rappresentatività: ora Confindustria simboleggia pienamente le imprese in crisi. Non bastandogli di avere il malatao grave in casa (Sole 24 Ore) che ora toccherà a Giuseppe Cerbone cercare di rianimare, adesso ha infatti anche i suoi vertici inguaiati. Ha iniziato con Filippo Tortoriello, che è diventato presidente di Confindustria Roma-Lazio proprio mentre la sua azienda, la quotata Gala, andava a gambe all’aria. Adesso tocca alla vicepresidente nazionale con delega all’Europa, Lisa Ferrarini, il cui gruppo, soffocato da 250 milioni di debiti, si è dovuto rifugiare nel concordato in bianco. In entrambi i casi, di dare le dimissioni non viene nemmeno in mente, e d’altra parte nessuno le sollecita.