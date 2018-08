Le cose da sapere sulla legge di bilancio 2019

In autunno arriverà il banco di prova più importante del governo: la legge di bilancio. Sul tavolo di Palazzo Chigi tantissimi temi, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza, passando anche per la delicata questione delle clausole di salvaguardia e del rischio di un aumento dell'Iva dal valore di oltre 12 miliardi. Ma sul piatto c'è anche la delicata questione della pace fiscale. Ecco i contenuti emersi finora.

SI LAVORA PER LA PACE FISCALE: COSTO DI 3,5 MILIARDI

'Pace fiscale' da gennaio 2019 per consentire ai contribuenti in difficoltà di rimettersi in regola con il fisco. È una delle ipotesi su cui sta lavorando il governo in vista della manovra. La misura potrebbe essere inserita anche nel decreto fiscale collegato che dovrebbe anche quest'anno accompagnare la legge di Bilancio. Si stanno ancora studiando i dettagli anche per evitare, viene riferito, che la 'pace' si sovrapponga alla rottamazione delle cartelle ancora in corso. Secondo i primi calcoli si potrebbero ottenere circa 3,5 miliardi, utili come coperture, anche se una tantum.

INTERVENTO SULLE PENSIONI CON L'INTRODUZIONE DELLA "QUOTA 100"

Durante la campagna elettorale uno dei temi più caldi riguardava la legge Fornero, o meglio il suo superamento. Nella legge di blancio, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe esserci una norma per l'introduzione della cosiddetta "quota 100", ovvero la soglia per andare in pensione data dalla somma degli anni lavorati e di quelli contributivi. L'asticella dell'età dovrebbe invece essere fissata a 64 anni e l'altro paletto per limitare la platea sarà quello dei contributi figurativi, che potranno essere conteggiati con dei limiti (si è ipotizzato per massimo 2 anni). Il tutto per una spesa di 4 miliardi l'anno.