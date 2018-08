Vigilanza Rai, stallo sulla nomina del presidente

L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai si è riunito ed ha deciso all'unanimità di inviare una lettera al CdA affinché l'8 agosto si pronunci sulla scelta di un nuovo Presidente dopo la bocciatura parlamentare di Marcello Foa. A comunicarlo è Davide Faraone, capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza Rai, dopo la riunione. E aggiunge: «Mi sembra un atto importante a cui mi auguro il Cda voglia dare una risposta urgente. È assolutamente necessario che il servizio pubblico completi il suo organigramma dopo che il parlamento, attraverso il voto della Vigilanza, ha bocciato Foa. Il Cda prenda atto della situazione e sblocchi una situazione non più sostenibile».

LA LETTERA DELLA COMMISSIONE: «IL CDA DEVE FARE UN NUOVO NOME»

La decisione dell'ufficio di presidenza è stata presa all'unanimità e toccherà ora al consiglio di amministrazione, convocato alle ore 16, dare una risposta. La convocazione è stata decisa ieri dal consigliere anziano Marcello Foa, che non ha ottenuto i voti necessari in Vigilanza per la nomina a presidente e che ha finora spiegato di attendere indicazioni dall'azionista prima di decidere come muoversi. All'ordine del giorno, al momento, ci sono solo i contratti per la fiction su Rai3 Un posto al sole e per gli highlights del calcio. Alla lettera della Vigilanza verranno allegati i pareri di Beniamino Caravita di Toritto, ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'università La Sapienza, secondo il quale il consigliere bocciato non può né guidare il consiglio, né riproporsi come candidato. Sulla stessa linea il parere degli altri due giuristi interpellati: Bruno Del Vecchio e Luigi Principato.