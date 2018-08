Le dimissioni di Mura possono riportare Berlusconi in parlamento

L'IPOTESI DI UNA CANDIDATURA DI BERLUSCONI NEL COLLEGIO DI CAGLIARI

Sarà anche questo il caso di Andrea Mura? Se pensiamo che ora è il M5s ad avere la maggioranza assieme alla Lega, i numeri per accettare le dimissioni ci sono. Con un unico problema che ne deriverebbe: per via della legge elettorale, a un candidato eletto nel collegio uninominale non subentra alcun candidato (non vi è infatti alcun “secondo” in lista). Devono tenersi nuove elezioni soltanto in quel collegio. L'accettazione delle dimissioni di Mura comporterebbe quindi nuove elezioni nel collegio uninominale di Cagliari, nel quale potrebbe candidarsi niente meno che Silvio Berlusconi. Il Cavaliere infatti, dopo essere stato escluso dalla competizione elettorale di marzo 2018 per via della condanna passata in giudicato che lo aveva portato anche al decadenza da senatore nel 2013, potrebbe ricandidarsi in quanto riabilitato a godere dell'elettorato passivo. Se il M5s è stato il principale artefice della decadenza di Berlusconi, oggi potrebbe essere l'artefice del suo ritorno.