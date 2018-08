Chi è Antonino Maggiore, nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate

Il generale di divisione della Guardia di finanza Antonino Maggiore è il nuovo Mister Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018, a capo dell'Agenzia delle Entrate. Sostituisce Ernesto Maria Ruffini, nominato amministratore delegato di Equitalia nel giugno 2015 e diventato capo della macchina del Fisco da luglio 2017, sostituendo l'allora direttore Rossella Orlandi, diventando anche presidente di Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'ente che ha superato Equitalia.

«ITALIANI ONESTI FINO A PROVA CONTRARIA»

Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Facebook: «Antonino Maggiore è un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio. Sono certo che lavorerà nell'interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei grandi evasori, che fino a oggi l'hanno fatta franca a spese dello Stato e degli imprenditori e cittadini onesti. Chi riscuote le tasse deve essere al servizio del cittadino e non il contrario. Per noi gli italiani sono onesti fino a prova contraria». Di Maio al termine del Consiglio dei ministri ha poi annunciato, sempre tramite social network: «Abbiamo azzerato i vertici dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio. Dove c'erano rispettivamente un ex sindaco del Partito democratico e un ex parlamentare del Pd, ora ci sono Benedetto Mineo e Riccardo Carpino».

REGGI VIA DAL DEMANIO: «L'HO APPRESO SU TWITTER»

«Apprendo su twitter che mio servizio a @agenziademanio finisce qui». Così Roberto Reggi, che per quattro anni è stato direttore dell'Agenzia del Demanio. Nel tempo in cui è stato a capo dell'amministrazione, scrive ancora Reggi, «abbiamo decuplicato gli investimenti, ridotto drasticamente la spesa, rigenerato beni in ogni parte d’Italia. Ringrazio per la splendida opportunità datami di servire il mio Paese. È stato un onore».