Sinistra non farti fregare da Roberto Fico

LA SINISTRA DEVE PENSARE PRIMA AL PARTITO, POI AL LEADER

La sinistra non può sfuggire al dato brutale che ho segnalato anche con l’appello ai “vecchietti terribili” perché diventino tutti Bernie Sanders. Senza uno scontro duro, qui non si sposta niente, anzi il loro blocco elettorale si consolida. Paola Taverna è un caso da Scherzi a parte, ma il problema non è lei, ma quelli che ce l’hanno mandata lì e che credono a tutte le sue stupidaggini. La sinistra non deve vergognarsi di essere stata colta, di essere stata per il progresso, di aver difeso il proletariato ma anche la borghesia. C’è un punto saliente nella formazione di una nuova coscienza politica ed è questo: gran parte della pubblica opinione si è disinteressata del destino comune, non ci crede più. Bisogna invece riproporre questo destino comune non solo come salvataggio dei migranti ma come salvataggio della società italiana. Dobbiamo ritornare a essere una società. La sinistra non deve fare un partito con un leader, chissenefrega. Deve chiamare a raccolta chi vuole fare una società nella quale ci sarà posto per un partito e forse per un leader.