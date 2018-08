Vigilanza Rai, il cda boccia Laganà

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a presidente del consigliere eletto dai dipendenti Rai Riccardo Laganà. Il Consigliere Laganà non ha ottenuto la maggioranza dei voti del Cda e per questo motivo il tema sarà pertanto all'ordine del giorno anche nella prossima riunione del Consiglio.

LA LETTERA DI BARACHINI

Il 7 agosto, l'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai aveva deciso all'unanimità di inviare una lettera al consiglio di amministrazione di viale Mazzini affinché si pronunciasse sulla scelta di un nuovo presidente dopo la bocciatura di Marcello Foa. Nella lettera si spiegava che «si è in presenza di una nomina che non è stata perfezionata in sede parlamentare con la prevista maggioranza». Dunque «l'organo collegiale, nonché l'amministratore delegato» dovrebbero «astenersi dal procedere ad altri atti, quali, ad esempio, le nomine dei direttori di rete, di canale e di testata». Al cda Rai, infine, «si ricorda l'urgenza e si sollecita l'adozione della nuova delibera di nomina del presidente. Questa rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione e costituisce il presupposto indispensabile per superare l'anomalia della attuale situazione. La commissione che presiedo», conclude il presidente della commissione Alberto Barachini, «potrà essere immediatamente convocata per procedere».

OK AI DIRITTI CALCIO E UN POSTO AL SOLE

Il cda ha approvato all'unanimità dei presenti - hanno lasciato l'aula al momento del voto i consiglieri Borioni e Laganà - i due contratti che erano all'ordine del giorno, quello dei diritti calcio per tre stagioni del campionato di calcio di serie A e il rinnovo del contratto per la produzione della fiction Un post al sole, in onda su Rai3 dal 1996.

FOA: NOMINA RINVIATA ALL'11 SETTEMBRE

«Il tema della presidenza verrà discusso dopo la pausa la estiva del Parlamento. Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione in tempi rapidi nell'interesse dell'azienda. Questo è un sentimento condiviso nel consiglio», dice all'Ansa il consigliere anziano Marcello Foa. E aggiunge: «Noi abbiamo risposto a tutte le osservazioni della Commissione di Vigilanza e dal punto di vista legale e procedurale siamo perfettamente in linea con la bicamerale. Questo consiglio, vista anche la situazione inconsueta in cui si è venuto a trovare, è particolarmente scrupoloso nel rispettare norme e regolamenti». In giornata aveva incassato gli apprezzamenti del premier Giuseppe Conte.