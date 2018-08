Cacciari: «I razzisti? Più che goliardi, coglioni»

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro?

A furia di minimizzare, a furia di non svolgere quell'opera di educazione da parte di tutti di cui parlavo prima, non faremo altro che rendere il piano ancora più inclinato. Dopodiché a un certo momento ci sveglieremo e ci chiederemo: ma noi dove eravamo?

Chi prende fisicamente di mira i migranti, una volta scoperto, si giustifica spesso affermando di aver agito per pura goliardia. Un modo come un altro per nascondere l'aggravante dell'odio razziale?

Si minimizza tutto e ridendoci sopra si passa come niente dalla goliardia alle squadracce. Il passaggio è già stato sperimentato ed è molto molto facile. Bisogna invece far capire ai goliardi che forse non è necessario essere, oltre che goliardi, anche dei coglioni.

Cosa fare per invertire la tendenza?

Bisogna intervenire ma non con le pene, per fatti che possono essere al momento di pura coglionaggine o diseducazione. Intervenire spiegando, mostrando come nella storia siano avvenuti dei passaggi che all'inizio sembravano del tutto indolori e quindi sono stati colpevolmente sottovalutati. Occorre far capire che viviamo in un'epoca molto difficile.

Siamo ancora in tempo?

Sono ormai più di 30 anni che in questo Paese tutti, stampa compresa, fanno di tutto affinché non si ragioni. Inseguendo il clima, la pancia, gli istinti. Se si agisce adesso, la cosa può essere invertita. Altrimenti andrà sempre peggio.