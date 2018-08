Quando contro il caporalato al Sud c'era la vera Lega

LA SINISTRA DEVE TORNARE A LOTTARE PER I PIÙ DEBOLI

Perché questi ricordi che sono anche ricordi di esperienze personali e di persone che ho avuto l’onore di conoscere? Perché non si esce dal caporalato, non si esce da situazioni di schiavismo se non si ricrea una capacità di lotta non affidata solo al coraggio di questi poveri nuovi braccianti che la sera non tornano in famiglia, la domenica non passeggiano con la coppola in testa per piazza Catuma ad Andria, ma vivono come bestie in ghetti vergognosi. Il tema di oggi nella sinistra, lo ripeterò fino alla morte, non è cercare un leader ma cercare migliaia di persone che abbiano voglia e coraggio di riprendere la strada della comunità di vita e di lotta con chi sta peggio. E il tema di oggi sono quegli intellettuali, soprattutto giovani, che si interrogano su Matteo Renzi e Luigi Di Maio, Matteo Salvini nella sua banalità reazionaria è più semplice, ma non analizzino questo schiavismo nell’evolversi delle nuove società e non scelgono di andare “verso il popolo”. È vero quel che dice Casaleggio, la democrazia non è solo il parlamento. Ma la democrazia non è un clic. La democrazia è creare società, alimentare solidarietà, contrapporsi ai nuovi reazionari in tutti modi. Da qui rinasce la sinistra. Altrimenti aspettiamo solo che Di Maio e Salvini si ammazzino a vicenda e ricominciamo come prima. Con nuove mucche in corridoio, come dice il Bersani.