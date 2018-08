Cosa ha detto Luigi Di Maio a In Onda

SUPERARE IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE

«Credo che siamo l'unico Paese che ha all'interno della propria Costituzione l'equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio, credo che questa sia una norma che in futuro vada superata, adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari»

SULLA TAV TROVEREMO UN ACCORDO CON SALVINI

«Sono 30 anni che è stata progettata quest'opera, oltre 10 anni che si prova ad avanzare, si dà la colpa ai no tav ma la verità è che questa è un'opera in cui nessuno crede più». Con la Lega sulla Torino-Lione, ha ammesso Di Maio, «abbiamo differenze di vedute, però il contratto di Governo dice che va rivista e con Salvini troveremo un accordo».

SULL'ILVA C'È UN PIANO B

«Quando un ministro si sente dire che le cose non sono state fatte in regola prima di tutto deve capire se andare avanti oppure no, se invece la gara non andrà avanti perché si può esercitare l'annullamento in autotutela ne prenderò atto e ci dovremo attrezzare». Bisogna aspettare il parere dell'avvocatura sull'Ilva, sottolinea e «se la legge mi dice che devo annullare la gara allora lo affronteremo, c'è un piano B, certo ma non ve lo dico, affronteremo al meglio questa vicenda».