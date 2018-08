La XVII legislatura si è occupata (quasi) solo di pensioni

SENATO: SI È DISCUSSO DI PENSIONI E POCO DI MORTI BIANCHE

Ma i numeri riportati dall'Uvi dicono molto altro. Per esempio, che in Senato si è discusso parecchio di sanità e di cultura, che è un bene, ma altrettanto parecchio di pensioni. Considerata l'età media della popolazione e, dunque, degli elettori, il dato non sorprende. I partiti guardano molto a come si compone, oggigiorno, l'elettorato: non è un caso, quindi, se temi come famiglia e infanzia siano finiti in secondo piano, persino dopo le forze armate. Non sempre la cronaca influenza le scelte politiche. Soltanto nel 2017 sono state presentate all’Inail 635.433 denunce di infortuni, 1.029 delle quali con esito mortale (+1,1% rispetto al 2016), eppure in Senato i ddl sul tema della sicurezza sul lavoro sono stati appena l'1,7% del totale. Come se il problema delle morti bianche non esistesse.